Родственники легендарного летчика Абдирова отправили капсулу с карагандинской землей в Волгоград

Караганда. 5 апреля. КазТАГ — Родственники легендарного летчика Нуркена Абдирова отправили капсулу с карагандинской землей в Волгоград, передает корреспондент агентства.

«Сегодня у мемориала Вечный огонь на аллее славы Караганды собрались ветераны Великой Отечественной войны, родственники Нуркена Абдирова и полицейские, которые решили к 75 годовщине победы в Сталинградской битве отправить капсулу с Карагандинской землей к мемориалу Мамаев Курган в Волгограде (РФ)», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в 2018 году отмечается 75 годовщина победы в Сталинградской битве, изменившей ход ВОВ. Медалью «За оборону Сталинграда» было награждено почти 760 тыс. человек. 125 воинов за боевые подвиги во время битвы удостоены звания Героя Советского союза. Именами многих из них названы улицы в современном Волгограде. И среди них были представители самых разных национальностей. В том числе и карагандинский летчик Н.Абдиров.