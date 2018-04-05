Более тысячи населенных пунктов в Казахстане находятся под угрозой паводка — МВД

Астана. 5 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Более 1 тыс. населенных пунктов в Казахстане находятся под угрозой паводка, сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК Владимир Беккер.

«Сохраняется риск обострения паводковой обстановки в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В этих регионах в состоянии повышенной готовности находятся группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 5 тыс. человек, 800 единиц техники, 180 плавсредств и 60 мотопомп. В целом же более тысячи населенных пунктов по стране подвержены паводкам», — сказал В. Беккер на брифинге в четверг.

В общей сложности с начала паводков в стране оказались подтопленными 1,5 тыс. домов.

«С 22 февраля по 5 апреля из-за резкого потепления и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, а также интенсивного снеготаяния, образования ливневых потоков и ледяных заторов по республике произошли подтопления порядка 1,5 тыс. домов в 50 населенных пунктах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях и Алматы», – уточнил В.Беккер.