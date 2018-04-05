Жители правого берега Астаны останутся без воды и тепла

Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Жители нескольких домов на правом берегу Астаны останутся без тепла и воды, сообщает пресс-служба городского центра мониторинга и оперативного реагирования «109».

«Жители нескольких домов на правом берегу Астаны останутся без водо- и теплоснабжения 5, 6 и 11 апреля из-за плановых работ городских служб», — говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в Facebook в четверг.

Так, 5 апреля с 10.00 до 20.00 ожидается отключение водоснабжения по улице Карасай батыра — дома №20, 22, 22/1, 26/2, а также в переулке Шынтас — дома №1, 2/1, 6, 8, 8а, 14а, из-за ремонтных работ на водопроводе.

Также с 09.00 до 17.00 приостановлена подача тепла в здание по проспекту Женис, 41/1. Кроме того, 5 апреля ожидается отключение электроэнергии в некоторых домах из-за установки ПУ, устранения течи масла, а в некоторых случаях для определения места повреждения.

«6 апреля из-за плановых работ на водопроводе с 10.00 до 20.00 ожидается отключение воды по улице Лепси — домов №42, 42/1, 46, улице Иле — домов №30, 30/1, 32, а также по адресу: улица Кошкарбаева, 80. 11 апреля произойдет отключение теплоснабжения на ряде улиц из-за испытаний на расчетную температуру 130 градусов по контуру ТЭЦ-1», — резюмируется в сообщении.