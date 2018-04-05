Строительство энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС-2 возобновлено

Павлодар. 5 апреля. КазТАГ — Строительство нового энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 перешло в активную фазу, передает корреспондент агентства.

«Работы по строительству энергоблока ведутся с 2014 года. Некоторое время объект находился на консервации, сейчас он переходит в активную фазу — уже подготовлен котлован, установлены стальные фермы. Проводится оформление необходимой документации, определение сроков строительства. С введением энергоблока установленная мощность станции увеличится на 636 МВт. Общая стоимость строительства свыше Т400 млрд», — сообщил председатель правления АО «Станция Экибастузкой ГРЭС-2» Николай Тушинский на брифинге в РСК Павлодарской области в четверг.

Он также отметил, что оборудование для энергоблока №3 уникально, оно изготовлено в Китае. Подобное оборудование есть лишь на Троицкой ГРЭС.

Напомним, в прошлом году руководство области подписали меморандум с АО «Самрук-Энерго», согласно которому договорились о сотрудничестве в рамках строительства энергоблока №3 на ГРЭС-2.

Также, как сообщалось ранее, срок реализации проекта по строительству третьего блока Экибастузской ГРЭС- 2 отложили до 2024 года.