Астана. 6 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Из-за поедания красного мяса казахстанцы стали чаще болеть раком кишечника, сообщила директор казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова.

«Борьба в Америке по табакокурению привела к снижению смертности от рака легких практически за 20 лет на 30%. Снижение потребления красного мяса позволит снизить заболеваемость раком кишечника. Сегодня у нас среди женщин и мужчин рак кишечника вышел с пятого места на третье», — сказала Д. Кайдарова на парламентских слушаниях в сенате по вопросам здравоохранения в пятницу.

По ее словам, снижение употребления соли также позволит снизить заболеваемость раком желудка.

«Профилактика вакцинацией против гепатита Б приведет к снижению заболеваний раком печени. Вакцинация девочек от HPV-вируса позволит снизить заболеваемость раком шейки матки. Заболеваемость растет, и запущенность по раку шейки матки остается очень высокой», — указала она.

Как отметила представитель глава института, отношение к онкологическим заболеваниям в казахстанском обществе остается неоднозначным.

«Нам надо исключать это и относиться как к хроническому заболеванию, как относятся по всему миру», — пояснила Д. Кайдарова.

Также она проинформировала, что сейчас ведомством разработан комплексный план, целью которого является снижение бремени от злокачественных новообразований.

«Основная задача поставлена на развитие профилактики и управлением факторами риска», — заключила директор института.