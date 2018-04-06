Школьные туалеты на улице названы в числе причин бесплодия у казахстанцев

Астана. 6 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Школьные туалеты на улице становятся причиной бесплодия у казахстанцев, сообщила президент общественного фонда «Аман-саулык» Бактылы Туменова.

«Сегодня причиной бесплодия у взрослых может быть не только аборт, но и перенесенный в детстве воспалительный процесс. Учащиеся средней школы на сегодня многие пользуются надворными туалетами. Может быть, это не то место, где говорю об этом, но обратите на это внимание. Те же самые мальчики и девочки потом становятся бесплодными в результате тех воспалительных процессов, которые они перенесли в результате от переохлаждения», — сказала Б. Туменова на парламентских слушаниях в сенате по вопросам здравоохранения в пятницу.

По ее словам, этот вопрос «важный».

«Только ли министерство здравоохранение отвечает за это? Конечно, далеко нет», — добавила она.

Общественница обратила внимание на то, что ежегодно в Казахстане предоставляется гражданам большое количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Однако, по ее мнению, государство могло бы оказывать поддержку отечественным организациям по профилактике репродуктивного здоровья, тем самым решив проблемы с бесплодием.

«Сегодня государство выделяет деньги на искусственное оплодотворение. В прошлом году выделили 900 квот, в этом столько же. А ведь проблема в том, что 15% браков в стране – бесплодные. Аборты в подростковом периоде остаются большой проблемой. (…) Организации профилактики репродуктивного здоровья в РК работают более 20 лет и еще несколько организаций, но они не получают поддержку государства, они работают за счет иностранного капитала, пора обратить на это внимание», — призвала Б. Туменова.