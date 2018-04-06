Последние кадровые перестановки даже соцсети проигнорировали 06.04.2018 13:35 Владислав ЮРИЦЫН Политика 168 0 Политолог Замир Каражанов о внутриастанинских чиновничьих рокировочках Похожие материалы: Facebook уличили в сборе сведений о телефонных разговорах и SMS-сообщениях пользователей В информационном поле перекрываются последние каналы критики Суд в Алматы запретил страницу издания Ratel.kz в соцсети Facebook Всплыла внутренняя доктрина Facebook, допускающая травлю пользователей и теракты с использованием соцсети После скандала с участием Facebook в ООН заявили о неготовности мира к эре электронной торговли