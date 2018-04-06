Алматы. 6 апреля. КазТАГ – К 24 годам лишения свободы приговорили за коррупцию экс-главу Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает «Русская служба BBC».

«Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе признана виновной в превышении должностных полномочий и применении принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что из-за огромного интереса общественности к расследованию оглашение приговора впервые было решено транслировать в прямом эфире национального телевидения.

«В общей сложности обвинение в коррупции президенту было предъявлено по 18 эпизодам, и чтение вердикта продолжается. Изначально сообщалось, что Пак Кын Хе может грозить до 30 лет тюремного заключения и штраф на сумму более $100 млн», — сказано в сообщении.

Напомним, официальные обвинения Пак Кын Хе были предъявлены 17 апреля 2017 года. Ранее она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.

В марте 2017 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе, после чего она была отстранена от власти. 31 марта 2017 года экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.

В середине февраля 2018 года суд приговорил подругу экс-президента страны Чхве Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны.