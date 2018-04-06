Безнал уходит в интернет 06.04.2018 15:00 День за днем 47 0 Онлайн-оплаты занимают практически половину всех безналичных платежей по картам в Казахстане. Инфографика Похожие материалы: Не уходит ли Казахстан от России вслед за Украиной?! Часть 1 Не уходит ли Казахстан от России вслед за Украиной?! Часть 2 Президент Украины Порошенко создал делегацию для переговоров между Украиной и Казахстаном Нарушением Конституции назвала правозащитница судебное решение о блокировке казахстанского интернет-СМИ «Чем отличаются Назарбаев и Путин». «Девальвация на горизонте — вопреки окрепшему тенге». «Борьба с коррупцией – это очень хороший инструмент для зачистки конкурирующих внутриэлитных групп». «Число отказывающихся вакцинировать детей растет»