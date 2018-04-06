Астана. 6 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Минсельхоз хочет отслеживать процесс выращивания и реализации всех видов агропродукции в Казахстане, сообщил директор департамента развития госуслуг и цифровизации АПК министерства сельского хозяйства Бауыржан Айымбетов.

«В 2019 году будет запущена система прослеживаемости всех видов продукции АПК. В рамках проекта планируется обеспечить мониторинг движения продукции от конкретной фермы до прилавка. Мы хотим, чтобы было видно продвижение продукции на самой ферме, к примеру, животноводческой. Родилось животное, было зарегистрировано – мы эту информацию видим. Далее его отправляют на убойный пункт – это мы видим тоже. После убойного пункта оно направляется на прилавки – весь этот процесс в рамках проекта прослеживаемости мы планируем мониторить», — сказал Б. Айымбетов на форуме, посвященном дням цифровизации АПК, в пятницу.

По его словам, это делается также для того, чтобы убедить иностранных инвесторов в том, что казахстанская продукция способна отвечать всем требования на любом этапе производства.

«Сегодня многие иностранные компании, которые хотят вложить сюда средства, говорят о необходимости наличия системы прослеживания продукции, чтобы они могли убедиться в ее качестве и безопасности», — пояснил Б. Айымбетов.