Вопросы о мощности и месте строительства 4-го НПЗ прояснятся к концу 2018 г.

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Астана. 6 апреля. КазТАГ — Вопросы о мощности и месте строительства 4-го нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прояснятся к концу текущего года, сообщил вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«Что касается 4-го НПЗ, (…) мы сможем, наверное, более точно о чем-то говорить ближе к концу года. Мы только на этапе изучения проекта, нам необходимо сделать технико-экономические расчеты, предТЭО, в котором мы должны ответить на несколько основных вопросов. Первое – понять, какой мощности завод должен быть. У нас есть предварительные расчеты, но мы должны это закрепить в предТЭО», — сказал М. Мирзагалиев на пресс-конференции в пятницу.

«Второе — где будет этот завод размещен, то ли вблизи основных рынков сырья в Западном Казахстане, то ли вблизи основных рынков потребления, то есть в южных регионах. И третий вопрос, который вытекает из первых двух, — рынки нашего потребления. То ли мы будем закрывать внутренний рынок казахстанский, то ли мы будем рассчитывать и планировать экспорт нефтепродуктов», — добавил он.

По словам М. Мирзагалиева, согласно планам минэнерго, в конце III – начале IV квартала «КазМунайГаз» должен завершить работу со своими подрядчиками, и потом станет возможным, «определив сумму проекта, мощность и т.д., более детально говорить с потенциальными инвесторами».

Напомним, в настоящее время в Казахстане действуют 3 крупных НПЗ: Павлодарский, Шымкентский и Атырауский. Ранее сообщалось о планах построить 4-й НПЗ в Мангистауской области.

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