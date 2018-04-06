Облспорт по ЗКО подал в суд на 28 тренеров по делу экс-главы управления Ундаганова

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области направило судебные иски тренерам, проходившим свидетелями обвинения по делу бывшего начальника областного управления физической культуры и спорта Муслима Ундаганова, сообщает «Уральская неделя».

«В перечень ответчиков вошли Жемис Нургалиева, Эдуард Лапшин, Нуфтолла Туменов, Аманжол Кадырбеков, Ерген Орынбасаров, Виталий Мазуренко, Темирхан Есеев, Бирлес Есенгалиев, Дастан Есекенов, Абат Уташев, Орынбасар Гилымов, Сакен Нугманов, Саулет Рафиков, Александр Ионкин, Марат Мангубаев, Игорь Надькин, Нариман Беккалиев, Александр Рожков, Сергей Уланов, Сергей Казак, Мереке Айткалиев, Аскар Хасанов, Куленке Губашев, Г.Г. Галиева, Жумаганым Берекешева, Гулдана Назымбеккызы и Гульнар Кенжина», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что управление рассчитывает взыскать с работников Т123 588 227 и государственную пошлину в размере Т3 509 976.

Напомним, в феврале 2014 года суд признал М. Ундаганова виновным по статьям «Создание и руководство ОПГ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций», а также «Служебный подлог, совершенный должностным лицом», и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Подсудимые вину свою не признали, но в ходе судебного расследования она была доказана.

Свидетелями обвинения по делу бывшего начальника облспорта проходили эти же тренеры, которые рассказали следствию о фактах вымогательства.