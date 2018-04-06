Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Жесткой контратакой пообещал ответить Пекин Вашингтону в случае торговой войны Китая и США, сообщает РБК.

«В экономических и торговых вопросах США и Китая позиция Китая прописана очень четко. Мы не хотим сражаться, но мы не боимся сражаться на торговой войне. В Китае приняли к сведению слова Дональда Трампа (президента США – КазТАГ) и будут отслеживать ситуацию. Если США игнорируют отличную от их позицию китайской стороны и международного сообщества и упорствуют в односторонности и протекционизме в торговле, то Китай будет придерживаться своей до конца. Он, конечно же, будет сражаться и любой ценой ответит жесткой контратакой», — заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.

Заявление прозвучало в ответ на слова Д. Трампа о планах по вводу пошлин на китайский импорт в размере $100 млрд.

«Пекин примет всеобъемлющие меры реагирования и решительно будет защищать интересы своей страны и народа. Торговый конфликт был инициирован США. Китай продолжит оставаться открытой страной, будет защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций», — говорится в официальном заявлении китайского ведомства.

Напомним, 23 марта вступил в силу меморандум о введении дополнительных пошлин на продукцию из Китая, подписанный президентом США Д. Трампом. Вашингтон называет свои действия реакцией на предполагаемую кражу американской интеллектуальной собственности китайской стороной. В ответ 2 апреля Пекин ввел пошлины на 128 видов американской продукции. Стороны не намерены останавливаться, угрожая друг другу новыми торговыми ограничениями, а во Всемирной торговой организации в действиях США и КНР уже усмотрели наличие признаков торговой войны.