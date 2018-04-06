Погода без осадков ожидается в пятницу в южных областях Казахстана

Астана. 6 апреля. КазТАГ — В пятницу в северной половине Казахстана местами пройдут осадки, преимущественно дождь, в южной половине республики ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, +6+8.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +21+23.

В Акмолинской области местами дожди, усиление ветра до 15-20 м/с, +3+8. На территории Северо-Казахстанской области осадки, туман, гололед, также усиление ветра 15-20 м/с, +2+7. В Павлодарской области местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +13+18. В Костанайской области местами осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, +2+7.

В Карагандинской области местами небольшие осадки, туман, +8+13. В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается, местами туман, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с, +5+10.

В Алматинской области без осадков, +21+26; в районе Жаланашколя ветер 20-25 м/с с порывами до 30 м/с. В Жамбылской и Кызылординской областях осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, +19+24 и +17+22. В горных и предгорных районах Южно-Казахстанской области местами дожди, в отдельных районах области также возможно усиление ветра 15-20 м/с, +19+24.

В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях днем без осадков, местами туман, +8+13 и +2+7. В Атырауской области днем осадков не ожидается, местами туман, гололед+5+10. В Актюбинской области местами небольшие осадки, туман, ветер 15-20 м/с, +2+7.

В ближайшие сутки на территории ВКО сохраняется вероятность формирования склонового стока, образования заторов льда на реках, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На р. Ертис в пределах Павлодарской обл. будут наблюдаться подъемы уровней воды, возможно образование заторов льда. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности. На отдельных реках центра, севера и запада республики в связи с прогнозом положительного температурного фона и осадков ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, колебания уровней воды, разливы и подтопления.