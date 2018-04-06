Война Миров. Запад высасывает из России интеллект

Кремль в поисках идеи как снизить эмиграционные настроения у образованной молодежи

В противостоянии России и Запада есть поле боя, которое Москве постоянно приходится оставлять – это отъезд образованной молодежи в Северную Америку, Европу, а теперь еще и Китай с Южной Кореей и Сингапуром. «Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну – среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 процентов)», – отмечают исследователи Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Весьма примечательно, что российская официальная статистика подобные процессы не регистрирует.

Когда молодой образованный человек покидает страну, он помимо прочего увозит с собой и часть ее будущего на другую почву. Вне зависимости от того, как приживутся и разовьются его личные таланты на новом месте. Гибридная война России и Запада наложилась на эпоху активного прихода экономики знаний, когда интеллектуальный ресурс на порядки перекрывает любые сырьевые козыри, а креативная личность может сделать куда больше, чем абстрактные народные массы. Работая в качестве пылесоса по откачке интеллекта из России и ее союзников по Евразийскому союзу (только в Евросоюзе проживает 870 тысяч выходцев из Казахстана), Запад резко ослабляет конкурентные возможности Москвы уже на ближнесрочную перспективу.

Крупные ученые, по определению призванные видеть ситуацию комплексно и с прицелом на будущее, давно бьют тревогу по данному поводу. В апреле на Московском экономическом форуме Александр Сергеев, президент РАН (Российская академия наук), призвал отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в школах, а также вернуть в них «научную часть». Открытым текстом сказано о необходимости повысить престиж ученого, дабы интеллект не утекал из страны. Ну а чтобы карьера ученого стала привлекательной, все должно начинаться еще со школы.

Если в 2013 году количество уехавших из России высококвалифицированных специалистов составляло 20 тысяч, то в 2016 году эта цифра увеличилась более чем в два раза – до 44 тысяч. С 1990 года в стране количество исследователей уменьшилось в 2,7 раза. Глава РАН предлагает вернуться к «нормальной аспирантуре», которая является первой ступенькой научной деятельности.

В марте в Государственную Думу был внесен законопроект, предполагающий отмену Единого государственного экзамена и возвращение к старому формату школьных экзаменов. В документе отмечается, что ЕГЭ не позволяет эффективно и беспристрастно проверять знания выпускников. Глава министерства образования Ольга Васильева, со своей стороны, заявила, что ЕГЭ делает образовательное пространство страны единым и предоставляет равные шансы на поступление в вузы всем абитуриентам, независимо от их места жительства. Ведомство сослалось на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологов, 60% респондентов сказали, что ЕГЭ позволяет избежать нарушений во время экзамена.

Теперь Александр Сергеев вопрос совершенствования системы оценки знаний российских школьников таким образом, чтобы стимулировать их творческие способности и желание заниматься наукой, намерен обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным. В общем, проблема развития и сохранения интеллекта встала в повестку верховной власти.

Главе Кремля есть над чем подумать в свете проигрыша битвы за удержание интеллекта. Практика показывает, что уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. Социологи подчеркивают: молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней. Нет обнадеживающих примеров, когда недовольные порядками Гарварда и Кембриджа маститые англосаксонские ученые переезжали бы трудоустраиваться в МГУ или БФУ.

Официальная пропаганда государственных телевизионных каналов на высокообразованную группу населения России не действует, либо влияет слабо. Приведенные выше цифры эмиграции и эмигрантских настроений свидетельствуют об этом достаточно красноречиво. Запад не воспринимается российскими интеллектуалами как враждебное и непригодное для проживания место. Что касается государств Евросоюза и Северной Америки, то рабочих мест для людей с развитым интеллектом они могут предложить весьма прилично. Помимо традиционных айтишников и инженеров, сейчас востребован квалифицированный персонал для ухода за стариками (население богатых стран стареет) и детьми с отклонениями в развитии (например, аутисты).

Если западное направление утечки мозгов для России застарелая проблема, то Восток из разряда новых вызовов. Китай выкачивает специалистов в авиационной отрасли в очень серьезных масштабах. Дело в том, что пока российский аэрокосмический комплекс топчется на месте, в Поднебесной данная сфера находится в фазе бурного роста. Отсюда изобилие рабочих мест и привлекательные для россиян зарплаты, возможности для профессиональной реализации. Южная Корея постепенно превращается в Мекку для молодых людей с постсоветского пространства, ищущих применения своим талантам в информационной, технической или еще какой сфере. Сейчас молодому человеку достаточно быть умным, здоровым, законопослушным и хорошо обучаемым, а там уже область применения находит его сама. Разумеется, данное утверждение касается прежде всего экономической и социальной инфраструктуры развитых государств, где все институты и механизмы выстроены в соответствии с потребностями современности.

Эмиграционные настроения и эмиграция – это разные вещи. С одной стороны Россия больше не отгорожена железным занавесом, но имеются вполне обычные социальные препятствия для выезда на ПМЖ. Например, наличие семьи и детей резко снижает эмиграционные возможности – здесь процесс движется, только если муж и жена единомышленники в стремлении найти место получше.

Согласно миграционной статистике иностранных государств, ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. Последние годы около половины граждан уезжают за границу в силу начавшегося в 2014 году экономического кризиса, еще четверть – из-за недовольства политической ситуацией. В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство. Эмигрируют россияне в основном на Запад. Около трети из них едет учиться в магистратуру или аспирантуру, еще треть – работать. Половина трудовых иммигрантов в Евросоюзе находятся там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. В среднем 40 процентов переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов – около 800 тысяч человек.

Современный мир требует, чтобы конкурентоспособное государство создавало наукоемкую продукцию от бытовых вещей и до космоса, могло привлечь интересными культурными достижениями, располагало передовыми образованием и здравоохранением. Россия пока еще держится в группе государств, с которыми считаются, только благодаря накопленному советскому наследству и его позитивной инерции в критически важных отраслях. Даже военно-промышленный комплекс пользуется разработками 70-80-ых годов прошлого века, благо научный задел получился фундаментальным и на много лет вперед. Но время идет и вызовы по удержанию интеллекта, конкуренция за него только обостряются. Если Москва окончательно проиграет битву за мозги, все остальное будет предрешено автоматически.

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