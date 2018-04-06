Принять обязательный минимум бесплатных медуслуг призвали в сенате парламента РК

Астана. 6 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. В Казахстане необходимо принять необходимый минимум бесплатных медицинских услуг, считает спикер сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

«Из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом (гарантированный объем бесплатной медпомощи, ГОБМП – КазТАГ) и медицинскими услугами, которые оказываются на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения. Другими словами, госуслуги в медицине постепенно становятся платными. Поэтому необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, который будет финансироваться только за счет бюджета», — сказал К-Ж. Токаев на парламентских слушаниях по вопросам здравоохранения в пятницу.

Он подчеркнул, что эти вопросы в системе здравоохранения являются «нерешенными».

«Нерешенные вопросы в первую очередь касаются доступности и эффективности медуслуг. Президент РК не случайно обратил внимание на необходимости пересмотра обязательств государства в оказании медпомощи. Проблема в том, что ГОБМП носит в значительной степени декларативный характер», — подчеркнул председатель сената.

По его мнению, людям должно быть понятно, какие медуслуги будут оказываться бесплатно, а за какие они должны платить «из своего кармана».