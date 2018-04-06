В Мангистау повысили зарплаты госслужащим в 2 раза

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — В Мангистауской области повысили зарплаты госслужащим в 2 раза, сообщает InAktau.kz со ссылкой на телеканал «Мангистау».

«В Мангистау в пилотном режиме введена новая система оплаты труда для административных государственных служащих. Зарплаты некоторых из них увеличатся вдвое. Разрыв между оплатой труда районных служащих и городских сократиться с 80 до 10%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь зарплата руководящего звена увеличится на 143% и составит около Т390 тыс. Служащим исполнительного сектора повысят оплату труда на 80% до Т180 тыс.

Благодаря новой системе оплаты, надеются чиновники, в государственных органах прекратиться текучка кадров и работники начнут держаться за свои места.

Помимо увеличения окладов госслужащим будут начисляться еще и бонусы. Для каждого госоргана будет сформирован отдельный бонусный фонд.

При начислении зарплат теперь будут учитывать не только стаж и опыт, но и характер, и сложность работы служащего.