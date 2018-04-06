Астана. 6 апреля. КазТАГ – Разработан график перехода алфавита казахского языка на латиницу в сфере образования, сообщается в проекте приказа правительства РК «Об утверждении графика перехода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года на всех уровнях образования».

«Утвердить график перехода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года на всех уровнях образования согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в опубликованном в пятницу документе.

Графиком предусмотрена организация курсов повышения квалификации 192 331 учителя организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику, из которых по 9038 преподавателей ежегодно будут готовить с 2019 по 2023 годы, 90765 учителей – в 2024 году и 56 376 человек в 2025 году.

«Разработка и перевод учебников, учебно-методических комплексов на латинскую графику: 0 класс (предшкола) – 2018 год; 1 класс – 2019 год; 2 класс – 2020 год; 3 класс – 2021 год; 4 класс – 2022 год; 5-9 классы – 2023 год; 10-11 классы – 2024 год», — указано в представленном графике.

Экспертиза учебников, учебно-методических комплексов на латинской графике запланирована в следующем порядке: 0 класс (предшкола) – 2019 год; 1 класс – 2020 год; 2 класс – 2021 год; 3 класс – 2022 год; 4 класс – 2023 год; 5-9 классы – 2024 год; 10-11 классы – 2025 год. Переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам «Казахский язык и литература» для школ с неказахским языком обучения и организация закупа учебников местными исполнительными органами будет осуществляться в аналогичном порядке.

«Переход обучения на латинскую графику: 0, 1 классы – 2020 год; 0, 1+2 класс – 2021 год; 0, 1, 2+3 класс – 2022 год; 0, 1, 2, 3+4 класс – 2023 год; , 1, 2, 3, 4+5-9 классы – 2024 год; 0, 1, 2, 3, 4, 5-9+10, 11 классы – 2025 год», — запланировано в представленном документе.

Кроме того, график охватывает техническое и профессиональное образование, а также послесреднее образование. Документ предусматривает организацию переподготовки педагогических работников и приравненных к ним лиц организаций технического и профессионального, послесреднего образования с учетом перехода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику; переиздание учебной литературы и учебно-методических пособий специальных дисциплин на казахском языке по латинской графике, переведенных в 2016, 2017, 2018 годах, и многое другое.

Предусмотрен и план перехода на латиницу в сфере высшего и послевузовского образования.

Всего график содержит 12 наименований мероприятий.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 20 апреля.