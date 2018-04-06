Неуведомление лиц о проведенной за ними скрытой слежке в рамках борьбы с терроризмом хотят сделать обязательным в РК

Астана. 6 апреля. КазТАГ – Неуведомление лиц о проведенной за ними скрытой слежке в рамках борьбы с терроризмом хотят сделать обязательным в Казахстане, сообщается в проекте совместного приказа министерства финансов РК, агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, министерства внутренних дел, службы государственной охраны и комитета национальной безопасности.

«Лицо, производящее досудебное расследование в случаях, предусмотренных ч. 1-1 ст. 240 УПК, ходатайствует перед следственным судьей о неуведомлении лица о проведенном в отношении него негласном следственном действии (НСД). Следственный судья по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования, согласовывает неуведомление лица о проведенном в отношении него НСД: по уголовному делу о террористическом или экстремистском преступлении; по уголовному делу о преступлении, совершенном преступной группой; если уведомление создает угрозу разглашения государственных секретов; если уведомление создает угрозу безопасности лиц, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, и иных лиц», — говорится в проекте новых правил НСД.

Отметим, что действующая редакция правил проведения НСД не обязывает ходатайствовать о неуведомлении, а делает лишь возможным для судьи согласовать такое решение.

Проект приказа с новыми правилами проведения НСД вынесен на публичное обсуждение до 19 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане разработаны новые правила НСД. В них исключена формулировка об учете законов РК «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О государственных секретах», а также о том, что правила определяют порядок приобщения результатов НСД к материалам уголовных дел. Кроме того, ожидается, что новые правила не будут регулировать сферу негласного контроля почтовых и иных отправлений, а также предполагается исключение формулировки, обязывающей не включать сведения о методах НСД при вынесении поручения их проведении. Вместе с тем, имеется и ряд других нововведений, таких, как выдача санкции на отдельные способы НСД не прокурором, а судьей.

Кроме того, согласно предложенным новшествам, в Казахстане планируется разрешить НСД в отношении судей и генерального прокурора.