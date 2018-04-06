В СНГ готовят заявление о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела стран

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Совет министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств готовит заявление о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных стран, сообщает БЕЛТА.

«На заседании в узком формате принято решение о принятии в рабочем порядке заявления министров иностранных дел о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств», — сказал журналистам председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании СМИД в Минске в пятницу.

Он отметил, что на повестке дня СМИД 12 вопросов, готовы к подписанию соответствующие документы.

«И сегодня мы уже начали живую и откровенную дискуссию относительно не только содержания этих документов, но и в целом по проблемам, которые интересуют нас в интеграционном сотрудничестве в рамках СНГ», — сказал С.Лебедев.

Он рассказал, что одним из первых вопросов в повестке дня стоит вопрос о межмидовских консультациях, что подразумевает взаимодействие внешнеполитических ведомств стран СНГ.

«Очень важно согласовывать нашу деятельность в рамках международных организаций, оказывать взаимную поддержку друг другу в международных организациях и на международной арене», — подчеркнул председатель Исполнительного комитета.