Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Проблемой ожирения среди подростков обеспокоены казахстанские медики, сообщила директор департамента политики общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«Как показывает статистика, в Казахстане показатель заболеваемости ожирением у подростков за последние 5 лет (2013-2017 годы) увеличился на 15,3% (в 2017 году составил 226,1 на 100 тыс. подростков против 196,1 в 2013 году), — сообщила спикер на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций в пятницу.

По словам А. Есмагамбетовой, выбор здорового питания очень важен для детей, потому что в детском возрасте формируются вкусовые привычки, которые затем сопровождают человека на протяжении всей его жизни.

Она также обратила внимание на проблему ожирения в детском возрасте, которая приводит к трудностям в психологическом развитии, вызывая снижение качества жизни, повышенный риск поведенческих и эмоциональных нарушений.

«По результатам мониторинга, проведенного национальным центром проблем формирования здорового образа жизни министерства здравоохранения РК, в 2015-2016 учебном году установлено, что распространенность избыточной массы тела среди детей начальных классов (8-10 лет) составила 19,1%, ожирения — 6%, то есть в Казахстане 2 ребенка (8-10 лет) из 10 имеют избыточную массу или ожирение», — констатировала спикер.

В целом, как отметила А. Есмагамбетова, употребление детьми фастфуда очень высокое (84%). Потребляют фастфуд ежедневно около 13,7% детей по РК. По частоте потребления сладких газированных напитков было обнаружено, что ежедневно потребляют эти напитки 13,8% городских и 15,5% сельских детей.