Экс-полковник ГРУ РФ Скрипаль пришел в сознание и может говорить

Алматы. 7 апреля. КазТАГ — Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион С.Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», — сообщил ведущий телеканала в субботу, не приведя источника этих сведений, лишь напомнив, что после отравления Скрипаль находился в коме.

Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее сказала, что С.Скрипаль «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».

Напомним, 4 марта С.Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в г. Солсбери. Врачи не обнаружили на пострадавших телесных повреждений. Оба были госпитализированы в реанимацию в состоянии комы. Всего при инциденте пострадали 5 человек. Британские власти подозревают, что все они попали под воздействие боевого отравляющего вещества.

Дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ привело к международному политическому скандалу. Великобритания обвинила в инциденте Россия. Заявив, что было применено боевое отравляющее вещество «Новичок», Лондон выслал десятки российских дипломатов из Соединенного Королевства. «В знак солидарности» дипломатов РФ выслали также США и ряд других стран. Всего США и европейские страны выслали более 100 российских дипломатов. Ответные меры по высылке иностранных дипломатов предприняла и Москва.

Отмечается, что, несмотря на обвинения, прямых доказательств о причастности России к отравлению С. Скрипаля и его дочери Великобритания не предоставила.