Индонезия попросила Казахстан поддержать ее кандидатуру на пост непостоянного члена СБ ООН

Астана. 7 апреля. КазТАГ — Индонезия попросила Казахстан поддержать ее кандидатуру на пост непостоянного члена Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба МИД РК.

«5-6 апреля заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов в рамках рабочей поездки по странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии посетил Индонезию. В ходе визита А.Камалдинов провел встречу с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС)», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

«Глава внешнеполитического ведомства Индонезии (…) выразила просьбу о поддержке Казахстаном кандидатуры Индонезии на пост непостоянного члена СБ ООН в 2019-2020 годах», — добавляет пресс-служба.

В свою очередь казахстанский дипломат отметил, что Астана придает важное значение развитию всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с Индонезией, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

А.Камалдинов подчеркнул, что казахстанская сторона уделяет особое внимание вопросу участия Индонезии – самого крупного по населению мусульманского государства в мире – в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий в октябре этого года в Астане.

В заключение беседы, А.Камалдинов поблагодарил Р.Марсуди за обстоятельные и доверительные переговоры, и выразил надежду на расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.