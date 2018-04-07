Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Шадиев подает в отставку

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Первый вице-премьер КР Аскарбек Шадиев принял решение уйти в отставку, сообщает КирТАГ со ссылкой на правительство КР.

«Первый вице-премьер-министр направил свое заявление об отставке премьер-министру Сапару Исакову», — сообщили в правительстве в субботу.

Сам А.Шадиев свое заявление объясняет тем, что принял такое решение, чтобы не бросать тень на работу правительства в связи с разбирательством по уголовному делу о присвоении бывшим заведующим отдела комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым бюджетных средств.

Отмечается, что согласно внесенным ранее поправкам в Конституцию, А. Шадиев после ухода с должности первого вице-премьера может продолжить свою деятельность в качестве депутата жогорку кенеша.

Напомним, в феврале текущего года был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсен Закиров. Закиров задержан в рамках уголовного дела по присвоении более 2 млн сомов из бюджета парламента. Комитет в то время возглавлял нынешний вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

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