В Турции задержана ОПГ, привозившая в страну казахстанок и вынуждавшая заниматься их проституцией

Алматы. 7 апреля. КазТАГ — В Турции задержана преступная банда, привозившая в страну женщин из стран Содружества независимых государств (СНГ), которых впоследствии вынуждали заниматься проституцией, сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на турецкое издание Hurrivet.

«Члены криминальной группировки, которая привозила в Турцию девушек из стран СНГ для работы в секс-индустрии, задержаны в результате операции, проведенной жандармерией трех турецких городов — Айдын, Ялова и Бурса», — говорится в сообщении в субботу.

Уточняется, что операция проводилась одновременно по 17 адресам. В результате были задержаны все 16 активных членов банды. Жертв криминальной банды после разбирательства отпустят домой.

«Три месяца назад сотрудники турецких правоохранительных органов случайно вышли на одного из членов банды по кличке «Паспортстол» и установили за ним слежку. Стало известно, что в решении организационных вопросов преступной группы принимали участие даже целые семьи — мужья и жены. Схема была такова: девушек из Азербайджана, Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана заманивали в Турцию под предлогом хорошей и высокооплачиваемой работы. Через налаженные каналы женщины попадали в Турцию, где на месте им делали «интересное» предложение: «вы можете заниматься проституцией добровольно или же мы можем вас заставить». Документы при этом у них отбирали», — поясняется в сообщении.