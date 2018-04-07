Астана. 7 апреля. КазТАГ — Осадки ожидаются в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане облачно, утром туман, дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, +3+5.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза, ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с, +18+20.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях синоптики прогнозируют осадки, местами туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с, температура воздуха днем 0+5. В Павлодарской и Костанайской областях местами осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с, +7+12 и 0+5.

На территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей местами осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с, +4+9 и +7+12.

В Алматинской области местами кратковременные дожди с грозами, туман, возможен град, усиление ветра 15-23 м/с, +18+23. На территории Жамбылской области дожди, местами грозы, туман, усиление ветра 15-23 м/с, также возможен град, +10+15. В Южно-Казахстанской области местами дожди, сильные в горных и предгорных районах, возможны грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +14+19. В Кызылординской области сохраняется погода без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, +10+15.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях днем без осадков, температура воздуха днем +11+16, +10+15, +7+12 и +5+10 соответственно; местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ожидается туман.

В ближайшие трое суток на территории ВКО сохраняется вероятность формирования склонового стока, образования заторов льда на реках, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На р. Ертис в районе с. Семиярское ожидается разрушение ледостава, возможно образование заторов, резкие подъемы уровней воды. На р. Ертис в пределах Павлодарской обл. продолжатся подъемы уровней воды. На реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование паводков, склонового стока. На отдельных реках ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, СКО, Карагандинской областей ожидаются ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и формирования местного стока, возможны разливы и подтопления.