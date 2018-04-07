Совместную российско-американскую станцию хотят запустить к Венере после 2025 г.

Алматы. 7 апреля. КазТАГ — Российские специалисты начали проектные работы над аппаратом «Венера-Д», который примет участие в совместной российско-американской миссии; его запуск может произойти после 2025 года, следует из сообщения «Роскосмоса».

Разрабатываемый НПО им. Лавочкина аппарат отправится к планете для научных исследований.

«Международными партнерами создана совместная российско-американская рабочая научная группа (Joint Science Definition Team) по исследованию планеты Венера, в состав которой вошли представители госкорпорации «Роскосмос», NASA, НПО им. Лавочкина, ИКИ РАН, ЦНИИмаша и ряда научных организаций России и США. Задача группы — определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта «Венера-Д», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Как поясняется, автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» будет состоять из орбитальной части, посадочного модуля и атмосферных зондов. «Литера «Д» в названии аппарата означает «долгоживущая», или «длительные» исследования», — уточнили в корпорации.

Совместный российско-американский проект получил название «К Венере вместе» (To Venus Together). Работа над проектом ведется с марта 2017 года.

Исследования Венеры с помощью межпланетных станций начались в 1961 году, когда СССР отправил к этой планете аппарат «Венера-1». Всего в рамках программы «Венера» стартовало 16 станций этой серии.

«Советский союз стал первой страной в мире, запустившей космический аппарат в сторону Венеры, осуществившей мягкую посадку на поверхность планеты, получившей панорамные снимки поверхности, осуществившей исследование атмосферы зондом-аэростатом. Вся отечественная программа изучения Венеры осуществлялась с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) серии «Венера», «Зонд» и «Вега», — напомнили в «Роскосмосе».