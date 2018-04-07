Казахстан и ОАЭ подписали 6 документов на сумму свыше $9 млрд

Астана. 7 апреля. КазТАГ – Итогом визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ОАЭ стало подписание 6 документов на сумму свыше $9 млрд, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Особое значение имеет официальный визит главы государства (Н.Назарбаева – КазТАГ) в ОАЭ. Эта страна является одним из стратегических партнеров Казахстана в Персидском заливе. Хотелось бы отметить существенный рост во взаимной торговле между нашими странами в 2017 году, который достиг $643,1 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 71,9% ($374 млн). Ключевым итогом визита стало подписание 6 двусторонних документов на сумму свыше $9 млрд», — сообщил директор департамента по внешнеэкономической политике министерства иностранных дел РК Олжас Исабеков на пресс-конференции, посвященной привлечению инвестиций, в субботу.

По его словам, за период с 2005 года валовый приток прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан превысил $2 млрд.

Также как отметил в своем выступлении О.Исабеков, в I квартале 2018 года состоялся целый ряд визитов на высшем уровне. Так, в январе состоялся официальный визит Нурсултана Назарбаева в США, в марте президенты Таджикистана и Узбекистана посетили Астану. По итогам прошедших переговоров подписано 46 документов на сумму свыше $7 млрд.

По словам директора департамента МИД РК, заключение межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, переговоры по которому продолжались 20 лет, обеспечит казахстанских и эмиратских инвесторов долговременной стабильностью и предсказуемостью правовой среды, будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

О. Исабеков рассказал также об участии Казахстана на всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае.

По словам представителя МИД, всемирная выставка EXPO-2020 в Дубае пройдет на тему: «Объединяя умы, создавая будущее». Под строительство казахстанского павильона эмиратской стороной предоставляется большой участок площадью 3420 кв.м в тематическом кластере «Возможности», рядом с павильонами ОАЭ, Монако, Швейцарии, Люксембурга, Белоруссии и корпоративными павильонами.

Ранее сообщалось, что Н.Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе.

В ходе официального визита президента Казахстана Н. Назарбаева в ОАЭ были подписаны следующие двусторонние документы: соглашение между правительством РК и правительством ОАЭ о поощрении и взаимной защите инвестиций; меморандум об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (производство полиэтилена); меморандум о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области; рамочное соглашение об основных принципах приобретения 49% акций акционерного общества специальной экономической зоны «Морпорт Актау»; рамочное соглашение об основных принципах участия DP World в капитале акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота»; договор об участии во Всемирной выставке «EXPO-2020» в Дубае.