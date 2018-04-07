Проекты о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий были одобрены странами СНГ

Астана. 7 апреля. КазТАГ — Проекты о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий были одобрены странами Содружества независимых государств (СНГ), сообщает пресс-служба МИД РК.

«Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в очередном заседании совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. В ходе СМИД в Минске были одобрены проекты документов в области безопасности, в частности, проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и межгосударственной программы совместных мер в борьбе с преступностью на 2019-2023 годы», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Данные документы содержат широкий комплекс мер по реализации правовых, организационных и информационно-аналитических вопросов и направлены на усиление взаимодействия государств-участников СНГ в сфере безопасности.

Также министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2018 год. Документ предусматривает проведение в текущем году двенадцати тематических консультаций по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, это взаимодействие стран-участниц СНГ в рамках ООН, ОБСЕ и других международных объединений, вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, сотрудничества в области разоружения и др.», — перечисляет пресс-служба.

Таким образом, главы внешнеполитических ведомств СНГ обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также рассмотрели вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности СНГ.

В рамках мероприятия состоялась встреча глав делегаций с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«На полях СМИД К.Абдрахманов провел двусторонние встречи с главами официальных делегаций Азербайджана Халафом Халафовым и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которых стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обсудили международную и региональную повестку дня, включая ход подготовки Пятого каспийского саммита», — добавляет пресс-служба.

Стороны констатировали, что сотрудничество между странами характеризуется высокой степенью взаимодействия на всех уровнях, строится на рациональной основе и принципах равноправия, являющейся эталоном дружественных отношений. Особое внимание при этом уделено реализации соглашений и договоренностей, достигнутых на высшем уровне в 2017 году в ходе встреч глав государств.

С азербайджанской стороной обсуждены также кадровые вопросы, возникающие в деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств, резюмируется в сообщении.