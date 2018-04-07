В Актюбинской области расстреляли микроавтобус с кыргызскими номерами; ранили пассажира

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ — В Актюбинской области в результате обстрела микроавтобуса с кыргызскими номерами ранили пассажира, сообщила представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

«Вчера, в ночь с 5 на 6 апреля, на трассе в Актюбинской области (Казахстан) был расстрелян грузовик Sprinter с кыргызскими номерами. Приехала полиция и скорая помощь», — написала А.Кулукеева на своей странице в Facebook в субботу.

По предварительной информации, машина сломалась, и водитель пошел за запчастями. Когда он вернулся, то увидел, как в машину попали несколько пуль, а пассажир, оставшийся в машине, ранен, уточнила она.

По словам А.Кулукеевой, посольство Кыргызстана в Казахстане уточняет информацию о происшествии.

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