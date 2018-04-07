У обстрелянного гражданина Кыргызстана в Актюбинской области похитили деньги и золотые украшения

Актобе. 7 апреля. КазТАГ — В Актобе совершено разбойное нападение на гражданина Кыргызстана, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

«6 апреля примерно в 00.50 неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes-Benz Sprinter. Автобус был припаркован возле п.Акшат, на трассе «Северный обход» Актобе. Злоумышленники похитили денежные средства и золотые украшения. Микроавтобус принадлежит гражданину Республики Кыргызстан, направлявшемуся из Москвы (РФ) в Кыргызстан», — отметил руководитель пресс-службы департамента Ерболат Саркулов в субботу.

По его словам, бригадой скорой помощи пострадавший госпитализирован в больницу Актобе.

По факту разбойного нападения начато досудебное производство, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников.

Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.

Как сообщалось ранее, о разбойном нападении на автомашину марки Sprinter с кыргызскими номерами сообщила представитель МИД КР Айымкан Кулукеева. По ее словам, машина сломалась, и водитель пошел за запчастями. Когда он вернулся, то увидел, как в машину попали несколько пуль, а пассажир, оставшийся в машине, ранен. По словам А.Кулукеевой, посольство Кыргызстана в Казахстане уточняет информацию о происшествии.