Скелет неизвестного животного нашли в Алматинской области

Талдыкорган. 7 апреля. КазТАГ – В селе Бакалы Алматинской области местные жители нашли скелет неизвестного животного, передает корреспондент агентства.

По мнению жителя села Улана Ерланулы, внешне он чуть больше кошки, а его форма напоминает скелет древнего динозавра.

«Мой односельчанин нашел его под полом своего дома во время ремонта. Конечно, это вызвало большой интерес. Человек 50 собралось, чтобы посмотреть на него, сфотографировать. Я сам его видел. Общий его облик напоминает чем-то динозавра. Мы все поражены находкой», — сказал У.Ерланулы в субботу.

По словам мужчины, пока его односельчанин не решил, что делать с найденным, возможно, в скором времени сообщит ученым. Может кто-нибудь, узнав об этом, заинтересуется.