В Таджикистане для мужчин подготовят образцы одежды и инструкцию по дресс-коду

Алматы. 7 апреля. КазТАГ — Министерство культуры Таджикистана намерено подготовить для мужчин образцы одежды на все случаи жизни, а также опубликовать рекомендательную инструкцию относительно того, что и как одевать таджикским мужчинам, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«Министерство культуры Таджикистана намерено опубликовать рекомендательную инструкцию по одежде для мужчин», — говорится в аннотации книги с рекомендательными инструкциями по одежде для девушек и женщин Таджикистана, которую ранее уже была выпущена минкультом республики совместно с аппаратом президента и комитетом по делам женщин и семьи Таджикистана.

О сроках выпуска запланированного пособия для мужчин по рекомендуемым образцам одежды пока не известно.

Напомним, уже выпущенная в Таджикистане книга с рекомендациями по одежде для девушек и женщин, охватывающая возрастные категории от 7 до 70 лет, ставит целью поддержание самобытных традиций при ношении национальной таджикской одежды, а также борьбу с подражанием чужой культуре.

В данном издании представлены женские наряды, которые, по мнению авторов, стоит одевать в деловой и повседневной обстановке, описывается, как следует выглядеть во время посещения культурных мероприятий, что надеть, например, на праздники Навруз и Мехргон.

Также в книге есть раздел про то, что нельзя одевать.

«Не рекомендуется носить платок черного цвета, черный хиджаб, слишком открытую европейскую одежду — мини-юбки, декольте, топики, одежда из прозрачной ткани. Также не рекомендуется в общественных местах находиться в галошах или тапочках, в домашней одежде, обтягивающих брюках, выделяющих определенные части тела, одежде из синтетических тканей, вредных для здоровья», — приводится в инструкции.