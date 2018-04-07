Алматы. 7 апреля. КазТАГ — В США нелегальных мигрантов перестанут отпускать на свободу до суда, сообщает Русская служба BBC.

«Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором потребовал помещать задержанных нелегальных мигрантов под стражу, а не отпускать их на свободу до суда, как это происходит сейчас. Тем самым он намерен положить конец существующей практике, получившей название «поймай и отпусти», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что сейчас во многих случаях нелегальных мигрантов практически сразу после задержания отпускают на свободу под обязательство явиться в суд на рассмотрение своего дела. Так как мигранты понимают, что слушания, скорее всего, завершатся их депортацией, зачастую они просто не приходят в суд.

С целью положить конец этой практике Д.Трамп, еще в ходе своей предвыборной кампании обещавший бороться с нелегальной миграцией, в январе 2017 года потребовал, чтобы министерство внутренней безопасности подготовило документ, разрешающий арестовывать мигрантов до суда.

Месяц спустя министерство выпустило такой документ. В нем описывались шаги, необходимые для изменения принципов работы пограничного контроля и миграционных служб. В своем нынешнем указе Д.Трамп отмечает, что предложенные меры продемонстрировали свою эффективность.

Теперь он издал новый указ, в котором потребовал окончательно отказаться от освобождения задержанных мигрантов и заключать их под стражу до тех пор, пока их дело не рассмотрит суд. О проделанной работе в этом направлении компетентные органы должны отчитаться перед ним в течение нескольких месяцев.

Свое решение Д.Трамп обосновал тем, что контрабанда наркотиков и незаконный ввоз людей из Мексики, равно как нелегальное пересечение границы США членами преступных группировок, угрожают безопасности как граждан США, так и всего государства в целом.

Ранее глава США заявил, что обсудил с руководством Пентагона возможность отправки американских военных к мексиканской границе, в частности, к тем ее участкам, на которых планируется строительство стены. По словам американского президента, военные будут охранять стену, пока та не будет достроена.

Д.Трамп неоднократно заявлял, что недоволен безопасностью американо-мексиканской границы. С самого начала избирательной кампании он обещал строительство гигантского заградительного сооружения на южной границе США, обращая особое внимание на то, что платить за это будет Мексика.