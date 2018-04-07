В Германии фургон въехал в толпу людей: три человека погибли, более 30 ранены

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ — В Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих, сообщается о нескольких погибших и десятках раненых, пишет Русская служба BBC.

«Полиция сообщила, что водитель фургона застрелился. В последние минуты полиция подтвердила, что погибших трое и много раненых. Ранее сообщалось, что раненых больше 30 человек», — говорится в сообщении в субботу.

Уточняется, что наезд фургона произошел в старой части города, у статуи Kiepenkerl.

Согласно местным СМИ, фургон наехал на людей, сидевших в кафе за столиками.

Пользователь Twitter Roeland Roovers пишет, что все столики и стулья в кафе на площади, где произошел наезд автомобиля, опрокинуты.

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Мюнстер расположен на западе Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, в декабре 2016 года грузовик въехал в толпу на рождественском рынке в столице Германии Берлине, убив 12 человек.

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