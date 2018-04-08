Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю со светлым праздником Пасхи! В этот весенний день сердца людей в различных частях света наполняются особым теплом, радостью и надеждой. Символизирующие Пасху вечные ценности любви, доброты и милосердия одинаково близки и дороги всем жителям нашей страны», — приводит пресс-служба слова Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

«В мирном труде, спокойствии и гармоничном взаимодействии представителей всех конфессий состоит главное богатство Казахстана, которое нам необходимо бережно хранить и приумножать», — отмечает глава государства.

По его словам, «знаменуя собой обновление и веру в лучшее, это праздничное торжество созвучно духу преобразований, осуществляемых во всех сферах нашего общества».

«Высокий нравственный смысл пасхального празднества вдохновляет совершать благие дела, укрепляя тем самым гуманистические основы нашей жизни. Пусть мир и покой будут в ваших домах! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!», — заключил Н.Назарбаев.