Акимов двух новых районов назначили в Алматинской области

Талдыкорган. 8 апреля. КазТАГ – В Алматинской области назначены акимы новых двух районов — Кегенского и Райымбекского, передает корреспондент агентства.

По согласованию с депутатами районных маслихатов главой Кегенского района стал Талгат Баедилов, ранее занимавший пост заместителя акима Райымбекского района. Акимом же Райымбекского района назначен Жолан Умаров, занимавший эту же должность до разделения региона на два.

Новых акимов районным активам представил глава области Амандык Баталов.

Также он отметил, что в скором времени здесь будут построены новые социально-экономические учреждения: спортивная школа, центр обслуживания населения, жилые дома и многое другое.

Напомним, 31 марта 2018 года глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области». Согласно подписанному документу, в области созданы новые административно-территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген и Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района.