Пострадавший при стрельбе в Актобе оказался гражданином РФ – МВД КР

Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Пострадавший при стрельбе в Актобе оказался гражданином России, сообщает пресс-служба МВД КР.

«В информационных агентствах и социальных сетях распространяется сообщение, что в Казахстане неизвестные лица произвели выстрелы в сторону автомашины с кыргызстанскими государственными номерами. Уточняется, что происшествие имело место в ночь с 5 на 6 апреля на трассе близ города Актобе. Неизвестные стреляли в лобовое стекло. Водитель бусика на видео комментирует, что мужчина оставался в автомашине, а сам он поехал в ближайший населенный пункт, а когда вернулся, у пассажира было огнестрельное ранение. В этой связи, в порядке уточнения сообщаем следующее: по предварительным данным представительства МВД Кыргызской Республики в Республике Казахстан, потерпевший мужчина, получивший огнестрельное ранение, является гражданином Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Как отмечается в сообщении, 6 апреля гражданин Кыргызской Республики С.С.1988 года рождения, пересек российско-казахстанскую государственную границу через КПП Жайназ-Авто на своей автомашине марки Mercedes-Benz 811 (бусик) белого цвета. Вместе с ним границу на другой автомашине пересекал его приятель, гражданин Кыргызстана.

Примерно в 17.00 к водителю автомашины Mercedes-Benz 811 обратился мужчина, который так же пересек российско-казахстанскую государственную границу в пешем порядке, и попросил подвести его до г.Шымкент. Пассажир, предположительно А.З. 1983 г.р., являющийся уроженцем Республики Таджикистан, имел при себе паспорт гражданина Российской Федерации и сообщил, что направляется на родину, на свадьбу.

Вечером, оставив автомашину Mercedes-Benz и пассажира у поселка Акшат, водитель с приятелем уехали по делам в город Актобе. Примерно, в 01.50 позвонил пассажир и сообщил, что в него стреляли и ранили.

По полученным данным, было совершено разбойное нападение со стороны неизвестных лиц. В результате нападения гражданин РФ получил огнестрельное ранение, у него похитили денежные средства, золотые изделия и документы. Потерпевший доставлен в территориальную больницу. Из-за противоправных действий злоумышленников причинен также ущерб имуществу гражданина Кыргызстана. На месте происшествия работали и осуществляли осмотр сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование.