В Туркменистан перестали пропускать светлые краски для волос

Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

«Таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания. Также запрещен ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это спровоцировало 50% подорожание еще имеющейся в стране продукции для женщин.

Кроме того, с апреля с прилавков магазинов намерены ликвидировать остатки осветляющих средств для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров.

Напомним, что, начиная с марта, женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях столицы, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения.