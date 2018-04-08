МИД РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших в результате наезда грузовика в Германии

Астана. 8 апреля. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших в результате наезда грузовика в Германии, заявил руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

«Выясняем, нет ли казахстанцев среди погибших и пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей в городе Мюнстер на северо-западе Германии», — написал он на своей странице в Facebook в субботу.

При этом он отметил, что дипломаты посольства Казахстана в Германии находятся на постоянной связи с местной полицией.

Напомним, 7 апреля, в Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих. Полиция сообщила, что водитель фургона застрелился. В результате наезда три человека погибли, больше 30 человек пострадали.