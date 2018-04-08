В Украине реформируют медицинскую службу по образцу Бундесвера

Киев. 8 апреля КазТАГ — Айжан Бильченко. Министерство обороны Украины планирует реформировать медицинскую службу ВСУ по примеру немецкой армии, сообщает пресс-служба ведомства.

«За принцип взята медицинская служба Вооруженных сил Германии (Бундесвер), когда медицинская служба является отдельным родом войск в составе вида, когда медики будут отвечать за медицинское обеспечение, когда их избавят от несвойственных функций, таких как поставка», — заявил начальник главного военно-медицинского управления минобороны Украины Игорь Хоменко.

По его словам, речь не идет о полном копировании, однако основные принципы будут сохранены: единый орган управления медобеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать только за медицинскую помощь без необходимости выполнять несвойственные им функции.