В Украине реформируют медицинскую службу по образцу Бундесвера

Новости 191 0

Киев. 8 апреля КазТАГ — Айжан Бильченко. Министерство обороны Украины планирует реформировать медицинскую службу ВСУ по примеру немецкой армии, сообщает пресс-служба ведомства.

«За принцип взята медицинская служба Вооруженных сил Германии (Бундесвер), когда медицинская служба является отдельным родом войск в составе вида, когда медики будут отвечать за медицинское обеспечение, когда их избавят от несвойственных функций, таких как поставка», — заявил начальник главного военно-медицинского управления минобороны Украины Игорь Хоменко.

По его словам, речь не идет о полном копировании, однако основные принципы будут сохранены: единый орган управления медобеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать только за медицинскую помощь без необходимости выполнять несвойственные им функции.

Похожие материалы:

  1. Канада отказалась предоставить Украине безвизовый режим
  2. В Украине застрелился летчик, которого обвиняли в атаке на малазийский Boeing
  3. Уровень доходов в Украине ниже, чем у низкодоходных стран, считают в МВФ
  4. На 2 месяца без права внесения залога арестована нардеп Украины Савченко
  5. Правительство Казахстана выделило 40 стипендий для граждан Украины на обучение в вузах

Новости партнеров

Загрузка...