Алматы. 8 апреля. КазТАГ – В Алматинской области произошло землетрясение силой 4,8 балла, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«8 апреля, в 22.12, на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 115 км на восток от г. Алматы (Раимбекский р-н, п. Саты, горная местность)», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что магнитуда землетрясения — 4.8.

Сведения об ощутимости: Алматинская область, Раимбекский р-н, п. Саты — 3 балла.

Вместе с тем сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.