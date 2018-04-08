В СКО объявлено штормовое предупреждение в связи с интенсивным снеготаянием

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Петропавловск. 8 апреля. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение в связи с интенсивным снеготаянием, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«По данным РГП «Казгидромет», 9-13 апреля, на реках СКО, в связи прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выхода воды (подтопление) на пойменные участки рек», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

В связи с этим ДЧС СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

 

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