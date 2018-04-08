В ВКО подчиненные обвинили в поборах руководителя регионального департамента юстиции

Усть-Каменогорск. 8 апреля. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области подчиненные обвинили в поборах руководителя департамента юстиции, сообщила руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции ВКО Жанна Кабдолдакызы.

«Как утверждают сотрудники департамента юстиции ВКО, их руководитель принуждал их сдавать деньги на концертные программы, приезд высоких комиссий и другие важные, с его точки зрения, нужды. А чтобы поборы приобрели статус законных, глава департамента зарегистрировал общественный фонд, куда принудительно заставил вступить всех сотрудников департамента юстиции. Они ежемесячно отчисляли по одному проценту от заработной платы, куда шли средства, они не знали», — сообщила Ж.Кабдолдакызы.

«В настоящее время у нас семь обращений. Открыта внеплановая проверка. Проверяются все факты, изложенные в обращениях», — добавила она.

Однако в данный момент руководитель департамента юстиции ВКО до 24 апреля находится в отпуске, обязанности руководителя департамента временно исполняет специалист из министерства юстиции.