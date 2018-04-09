Академия генпрокуратуры РК будет готовить кадры для органов налоговых расследований стран СНГ

Астана. 9 апреля. КазТАГ — Академия генпрокуратуры РК получила статус базовой организации по подготовке кадров для органов налоговых расследований стран СНГ, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РК.

«Сегодня на совещании генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров озвучил решение глав внешнеполитических ведомств СНГ о придании Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре статуса базовой организации по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Соответствующее решение принято 6 апреля 2018 года в г.Минске на очередном заседании совета министров иностранных дел СНГ.

Как отметил генпрокурор, новый статус расширит возможности учебного заведения в обмене практическим опытом и знаниями между фискальными органами стран Содружества в борьбе с экономической преступностью.

Кроме того, он также будет способствовать проведению международных научных исследований для создания и эффективного развития национальных систем обеспечения экономической безопасности государств-участников СНГ.

Таким образом, сформируется единая информационно-аналитическая база новейших знаний в сфере налоговых расследований, а также расширится возможность содействия органам уголовного преследования в вопросах привлечения экспертов и специалистов СНГ.

В этой связи К.Кожамжаров поручил Академии приступить к утверждению соответствующих учебных планов, образовательных программ и определению контингента обучающихся.

Напомним, Академия создана указом президента РК от 4 мая 2015 года для подготовки, переподготовки кадров и проведению научных исследований в сфере правоохранительной деятельности.

С момента создания в организации образования повысили квалификации порядка 3 тыс. казахстанских сотрудников правоохранительных органов и свыше 400 из-за рубежа, в т.ч. из Афганистана, Пакистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, впервые вопрос о придании Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК статуса базовой организации по подготовке прокурорских сотрудников стран СНГ был поднят 29 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге координационным советом генеральных прокуроров государств – участников СНГ.