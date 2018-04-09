Астана. 9 апреля. КазТАГ – Дождь, мокрый снег и гололед прогнозируют в большинстве областей Казахстана до четверга, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон, находящийся над севером Казахстана, и связанные с ним атмосферные фронты, в большинстве областей вызовут местами осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололед. 10 апреля на западные области сместится антициклон, с которым здесь установится погода без осадков», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на период с 10 по 12 апреля.

В южных областях, по данным синоптиков, объявлено штормовое предупреждение.

«Ночью 10 апреля в Кызылординской области, ночью 9-11 апреля в Южно-Казахстанской области сохраняются местами заморозки 1-3 градуса, ночью 11-12 апреля в Жамбылской и Алматинской областях местами ожидаются заморозки до 5 градусов. В предстоящие трое суток температура воздуха в Казахстане будет близкой к средним многолетним значениям», — сказано в сообщении.