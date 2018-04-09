Дело подозреваемого в бездействии во время теракта в 2016 г. в Алматы экс-начальника РУВД вновь вернули в прокуратуру

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Дело экс-начальника УВД Алмалинского района Аскара Болатова, подозреваемого в бездействии во время теракта в 2016 году в Алматы, вновь вернули в прокуратуру, передает корреспондент агентства.

«Ходатайства защитников подсудимых (…) о возврате уголовного дела в отношении А. Болатова, преданного суду по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.370 (бездействие по службе), ч. 2 ст. 371 (халатность) УК РК, Кайрата Аманжолова, Сырыма Баймендиева, преданных суду по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.370 УК РК, прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства – удовлетворить», — говорится в постановлении суда в понедельник.

Меру пресечения в виде «залога» в отношении подсудимого А. Болатова, «подписку о невыезде и надлежащем поведении» в отношении подсудимых К.Аманжолова и С. Баймендиева суд решил оставить прежней.

Как сообщалось ранее, дело экс-начальника УВД Алмалинского района А.Болатова, подозреваемого в бездействии по службе во время теракта в 2016 году в Алматы, а также двоих его подчиненных вновь поступило в Алмалинский районный суд.

Напомним, 18 июля 2016 года в Алматы в перестрелке погибли 5 человек. Позже в реанимации скончались еще трое полицейских. Нападавший – 27-летний ранее судимый уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев был арестован. В МВД заявили, что мотивом преступления стала месть правоохранительным органам.

2 ноября в Алматы террориста Р. Кулекбаева приговорили к смертной казни.