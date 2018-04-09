Астана. 9 апреля. КазТАГ — Казахстан и Литва заинтересованы расширять сферы взаимного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИР РК.

«Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек встретился с послом Литвы в Казахстане Витаутасом Наудужасом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистической инфраструктуры, транзитных перевозок, а также взаимодействия в сфере гражданской авиации. Посол Витаутас Наудужас отметил, что страны намерены и в дальнейшем укреплять торгово-экономические связи, расширять сферы взаимного сотрудничества», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В свою очередь Ж.Касымбек отметил высокую динамику развития двусторонних отношений за последние годы между странами, рост транзитных перевозок

на 27,1% по железной дороге между Казахстаном и Литвой. А также пригласил литовские компании принять активное участие в реализации транзитного потенциала двух стран в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Положительная динамика сохраняется и в текущем году, только в январе транзитные перевозки увеличились в 2 раза. За январь 2018 года объем перевезенных грузов транзитом по железной дороге составил 15,53 тыс. тонн, увеличившись на 9,67 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (5,86 тыс. тонн).

Вместе с тем за 2017 год товарооборот между странами увеличился более чем в 2 раза (122,7%) по сравнению с 2016 годом ($324,4 млн) и составил $722,3 млн. Экспорт Казахстана в Литву вырос почти в 2,5 раза (130%) и составил $554,3 млн по сравнению с 2016 годом ($240,9 млн).

Между тем с 27 мая 2018 года казахстанская авиакомпания SCAT

планирует открыть новое авиасообщение Астана – Вильнюс (рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на типе ВС- Boing 737).