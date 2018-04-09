Алматы. 9 апреля. КазТАГ — За текущие выходные Турция депортирует около 600 афганских мигрантов, нелегально попавших в страну через границу с Ираном, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

«Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на МВД Турции, 591 афганец будет возвращен на родину из восточной турецкой провинции Эрзурум. В заявлении министерства также отмечается, что в ближайшее время в Кабул будут отправлены беженцы-нелегалы, находящиеся в других провинциях страны», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что ряд правозащитных организаций подвергли резкой критике действия турецких властей в отношении мигрантов, подчеркнув, что у себя на родине беженцы подвергаются опасности из-за продолжающегося конфликта в стране.

Как сообщал ранее АфТАГ, по данным турецкой Hürriyet Daily News, в общей сложности 17 847 нелегальных афганских мигрантов были задержаны силами безопасности Турции с начала 2018 года до 29 марта.

В тот же период было зарегистрировано 9 426 сирийских мигрантов, 5 311 – из Пакистана и 4 270 – из Ирака.

Почти 500 нелегальных афганских мигрантов ежедневно пытаются въехать в Турцию, что побудило силы безопасности подробно изучить ситуацию.

По данным Hürriyet, афганские мигранты приезжают в Турцию через Иран через восточные провинции Ван, Игдыр, Агры и Хаккари.

Многие из этих мигрантов занимаются проституцией или кражами и попрошайничеством. После накопления денег в Стамбуле многие афганцы пытаются отправиться в западную Европу через Грецию или Болгарию.