Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Китай раздумывает над девальвацией юаня из-за проблем в торговле с США, сообщает ТАСС.

«Власти Китая изучат потенциальную возможность девальвации юаня на фоне проблем в американо-китайских торговых отношениях. Правительство страны подготовило анализ национальной валюты, который сейчас изучают высокопоставленные должностные лица КНР. В первой его части рассматривается эффект от использования валюты в качестве инструмента в торговых переговорах с США, а во второй – последствия обесценивания юаня с целью компенсировать влияние от торгового соглашения, которое ограничивало бы экспорт», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что «наличие такого исследования не означает, что юань будет девальвирован, поскольку данный шаг должен быть одобрен высшим руководством страны».

Напомним, 23 марта вступил в силу меморандум о введении дополнительных пошлин на продукцию из Китая, подписанный президентом США Д. Трампом. Вашингтон называет свои действия реакцией на предполагаемую кражу американской интеллектуальной собственности китайской стороной. В ответ 2 апреля Пекин ввел пошлины на 128 видов американской продукции. Стороны не намерены останавливаться, угрожая друг другу новыми торговыми ограничениями, а во Всемирной торговой организации в действиях США и КНР уже усмотрели наличие признаков торговой войны.

6 апреля в Китае заявили, что в случае, если торговая война с США все же начнется, Пекин ответит Вашингтону «жесткой контратакой». В свою очередь в Вашингтоне 9 апреля подчеркнули, что допускают вероятность торговой войны с КНР, но не ждут ее.